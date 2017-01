è una cantante di origine francese trapiantata in Finlandia che ha il merito, grazie a questo “”, di avermi riconciliato con ilcon voce femminile, un genere che (salvo rarissime eccezioni) francamente consideravo esaurito, affogato daie dalla stagflazione.Sorvolando su quanto la suddetta notizia possa essere “sconvolgente” per la diretta interessata e per i nostri lettori, a beneficio di questi ultimi è necessario sottolineare che in realtà siamo di fronte ad una forma di robustomolto ammaliante e appassionante, screziato di elettronica, di suggestioni diceltico e “naturalmente” malinconico e fiabesco, completamente privo delle forzature decadenti di troppi interpreti del settore.La musica proposta dae dai suoi accoliti è abbastanza “rigorosa” nella formula eppure è anche piuttosto misurata nel dosaggio degli elementi artistici e oltremodo coinvolgente nelle strutture melodiche, capaci di sfuggire alla banalità attraverso la forza espressiva e un notevole buongusto nel mescolare intensità e romanticismo.L’ugola della, in cui potrete trovare scorie di(forse il modello più importante nel suo ricco percorso formativo …),, possiede anima e carisma e conduce l’astante in un universo assai evocativo e pittoresco, equamente suddiviso trae grandi distese innevate, inebrianti nella loro irresistibile bellezza e purezza.Il programma non stanca lungo tutta la sua durata e non manifesta autentiche flessioni nella tensione emotiva e ciononostante confesso di avere una particolare predilezione per la solennee per i leggiadri saliscendi armonici di “”, seguiti a ruota da “” (una sorta di “” in versione “gotica” …), dalla fascinosa “”, dalla cangiante “” e dall’algida e caliginosa “”, tutti esempi palesi di un approccio alla materia parecchio interessante e intrigante.” delinea il talento nitido e le spiccate capacità empatiche di un’artista che non deve in alcun modo essere scambiata per “una delle tante” propugnatrici delle sonorità elegiache e languide … lasciatevi sedurre.