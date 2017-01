L’ennesima “sorpresa” dell’anno in fatto di“classico” risponde al singolare nome die arriva, ma guarda un po’, da, la piccola e antica città svedese epicentro dell’invasione nordica del genere.Fondato nel 2010 dal cantante dei Blowback (altra formazione di ottimo livello …), il gruppo è in realtà al terzoe se, com’è accaduto al sottoscritto, neldi uscite “vintage” ve li eravate persi, il mio suggerimento è di procurarvi al più presto una copia di questo “”, lavoro che inaugura la collaborazione con la prestigiosaIl quartetto scandinavo piace per la capacità di riadattare con gusto innato i dogmi del settore, senza stravolgerne la forma ed evitando al contempo di farli apparire forzatamente “datati”.Il loro stile, che trae inevitabilmente ispirazione da colossi del calibro di Mountain, Led Zeppelin, The Groundhogs, Blue Cheer, Leaf Hound e Black Sabbath, riesce a convincere attraverso la forza imperitura dell’attitudine e del talento compositivo, condensati in un programma che coinvolge in maniera istantanea e duratura.” è un atto d’apertura che dice già molto delle notevoli qualità delladenso e imponente stemperato in una linea melodica fremente e incalzante.Conferme di una cultura sufficientemente ampia e variegata arrivano dalle caligini e dal toccodi “”, mentre “” e “” riprendono la formula dell’avvolgendola in un’avvincente atmosferaLe cromature di “” svelano il lato maggiormente “metallico” degli svedesi, “” è unnotturno che piacerebbe ae la, con le sue venature, delizierà i sostenitori di Black Crowes e Aerosmith.Per chi ama sprofondare ulteriormente nei suoni delle paludi arriva “”, “” è dedicata agli estimatori delle elegiache ballate(qualcosa tra), ma se cercate scosse adrenaliniche veramente telluriche, non rimane che affidarsi completamente a “”, una bella “botta” degna dei migliori Cactus.Non ancora in grado di sostituire i dimissionari Graveyard nel cuore dei tanti cultori del cosiddetto, isi candidano fin da ora per un ruolo di spicco nell’ambito dell’affollata scena musicale “neo-tradizionalista” e avvalorano la tesi che certe sonorità scatenano passioni troppo intense e radicate per potersi estinguere col trascorrere del tempo.