è la ristampa del full-length autoprodotto dalla band nel 2013. Ho pensato:. Niente di più sbagliato.Glihanno sangue Seventies nelle vene, non c'è dubbio, e la struttura dell'album ne è un esempio lampante (due suite sui due lati del potenziale vinile). Ma la musica (a cavallo tra doom, prog e psichedelia), non è sicuramente all'altezza dei grandi nomi del passato.inizia con un basso pulsante a cui si aggiungono poco alla volta gli altri strumenti; ci sono poi inserti narrati inquietanti, linee vocali evocative ma poco orecchiabili, timbriche spacey, momenti più muscolari e una coda dai tratti rumoristici. Insomma, tanto fumo e poco arrosto. Non va meglio con la successiva, dove il chitarrismo hendrixiano, le influenze grunge/alternative, gli intermezzi ambient o la coda di scuola Hawkwind non riescono a non suggerire quel senso di "disordine fuori controllo" che sfocia troppo spesso in noia o vicoli ciechi (il pessimo fade-out parla da sé).C'era qualcuno che predicava. Non dico di arrivare a tanto, ma una buona via di mezzo no?