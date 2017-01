si muovono su quella sottile linea di confine che separa il "tributo" dal "plagio". Lo fanno con giudizio (l'esperienza è comprovata), ma lo fanno. Il quintetto norvegese non nasconde il proprio amore per il prog degli Anni Settanta ma allo stesso tempo sembra voler giocare alla "caccia al tesoro" con i propri ascoltatori che tentano di far risalire questa o quell'altra idea alle loro legittime fonti.La breve, marziale e orientaleggiantesfocia nella riuscita, dove ai tratti arabeggianti si aggiungono quelli fiabeschi/narrativi: l'incedere è kashmiriano, e non mancano i riferimenti a certo neo-prog (Pendragon e IQ su tutti) o a esperienze più recenti (penso ai Transatlantic). Il cantantericorda (molto) vagamente, ma ha comunque una sua personalità. Si prosegue con, bucolica e dall'arrangiamento pop, con tanto di omaggio lirico aè uno strumentale dove emergono le influenze Sixties e l'amore per i King Crimson dei primi anni.è emblematica rispetto a quanto scritto in apertura: il mellotron in evidenza non può non ricordare l'attacco di, così come il break strumentale non riesce a celare una vena romantica palesemente rétro. Discorso simile si può fare per, in tutto e per tutto assimilabile adei Pink Floyd (dalla struttura alla doppia voce in parallelo della melodia principale), con l'inciso rubacchiato adei primissimi Porcupine Tree. La chiusura è lasciata alla titletrack, che questa volta prende a modellodei Genesis, sia nell'introduzione (ascoltate l'arrangiamento delle chitarre) che nella coda dal carattere epico. La parte centrale, vagamente più heavy, è forse l'unica sezione davvero prolissa dell'intero full-length.non è un brutto disco, anzi, per almeno il 90% della sua durata scorre che è un piacere. Mi chiedo solo a chi devo dare il voto: aio ai Genesis/Pink Floyd/King Crimson/...? La domanda è retorica, lo so, ma è giusto farsela...