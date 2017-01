C'era una volta un artista di nome(grafico dei Marduk, ma non solo). Questi incontrò, mastermind dei SuidakrA, con cui diede vita al progetto, una colonna sonora a tutti gli effetti dove, invece del film, "lo spettatore" deve ammirare le illustrazioni dell'artista per poter dare un senso all'intera opera.Oggi questa colonna sonora "in divenire" giunge al secondo capitolo (sovrapponendosi, un po' ingenuamente, alla recente discografia dei SuidakrA incentrata sulle stesse tematiche ma da una prospettiva diversa) e ci conduce per mano nell'universo fantasy immaginato dapiù di vent'anni fa.Musicalmente, i riferimenti vanno ai grandi compositori recenti hollywoodiani:sono tutti potenziali candidati in termini di influenze., per forza di cosa, non raggiunge i livelli d'eccellenza degli artisti sopraccitati, ma senza dubbio esce dal confronto a testa alta.L'introduttivaè canonica, e prelude alla battagliera e morriconiana. L'intima, con il pianoforte in evidenza, fa da contraltare alla più epica, che mi ha ricordato il piglio de. E poi ancora: sfumature elettroniche (), percussioni orientaleggianti (), echi folk (), tinte romantiche e mahleriane (), momenti concitati () e tantissima, ovvia, epicità (, l'enigmatica).Cosa ci resta di questo? A dire il vero poco, considerando la frammentarietà dell'incisione, se non l'apprezzamento dell'impegno profuso nella realizzazione di un lavoro così distante dai canoni metal tradizionali (). Provare per credere...