" è l'album d'esordio per i, al quale la formazione bresciana giunge dopo un percorso travagliato, che li ha visti via via allontanarsi dal Melodic Death Metal degli inizi e dover gestire il cambio di cantante quando il disco era ormai in dirittura di arrivo. Due situazioni che hanno lasciato il segno su "", dove il passato, il presente e (direi) il futuro non sempre riescono a trovare il giusto equilibrio.Dopo l'introduzione di rito, è "" ad irrompere con i suoi ritmi spezzati in forte odore di Thrash Metal, e che potrebbero trovare ispirazione nei Symphony X (e guardando alla tracklist di "Twilight In Olympus", forse li hanno anche "aiutati" nello scegliere il titolo del disco), dove ogni strumento si impegna a lasciare il segno, come anche il cantanteche mette a disposizione deila sua voce pulita cui fanno da contraltare quei cori di chiara derivazione Death Metal. "" è un pezzo che parte subito aggressivo e dove il confronto tra vocals estreme e melodico si fa più serrato, senza però risultare particolarmente avvincente, e i migliori risultati li ottengono i due chitarristi. Meno veemente e più classico l'avvio delle articolate e spigolose "" e "", dove comunque è sempre la velocità a farla da padrona, incanalata lungo sentieri solitamente battuti dal Thrash Metal. "" è invece un breve episodio pianistico, che obbliga ia togliere per un attimo il piede dall'acceleratore e a prendere fiato. E i risultati si vedono: "" è un brano potente, con unpiù a suo agio rispetto ai precedenti pezzi, per quanto alcuni passaggi (soprattutto quelli più estremi, quasi Metalcore) sembrino ficcati un po' a forza nel pezzo. Il compito di chiudere l'album spetta a "" che, dopo un avvio più arioso del solito, si appoggia a ritmiche alla Anthrax, uno screaming stile Soilwork e a passaggi (tanto nel cantato quanto nel guitarwork) melodici, seppure anche in questo caso il tutto non sempre ben amalgamato.E questo parrebbe proprio essere il tallone di Achille di un album d'esordio come "" dove istanno ancora (ri)mettendo a fuoco la propria proposta musicale.Sono certo che il suo successore chiarirà tutti i dubbi.