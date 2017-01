Dalla recentemente risortagiunge sulla mia scrivania l’ep di debutto del finnico duo, progetto dedito al sempreverde death metal.Spesso due pezzi sono pochi per giudicare in pieno le potenzialità di una band, ma è innegabile che “l’orecchio allenato” riesca a trovare agilmente spunti interessanti in prospettiva futura.E’ questo il caso di, ipropongono un death metal vecchio stile di matrice oscura la cui struttura principale è costituita da ritmi molto cadenzati (senza però sfociare in pattern doomeggianti) ed armonici da cui partono improvvise accelerazioni.Forse mi sbaglierò, ma ho la sensazione personale è che al duoabbiano glifra le band del cuore e che cerchino di recuperare in parte le macabre sonorità diSensazioni a parte, le due canzoni che costituiscononon mostrano ingenuità tali da sconsigliarne l’ascolto a chi è dentro queste sonorità, lasciano intravedere buoni margini di miglioramento e scommetto che potranno togliersi diverse soddisfazioni.Stay tuned.