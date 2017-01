Partiamo da un assunto: la rimasterizzazione di un disco mediocre è comunque un disco mediocre. Certo, la tecnologia in molte occasioni può fare miracoli (si pensi solo al recentedei Pain Of Salvation), ma se la materia prima è scadente non esiste santo che possa aiutare.Questo, uscito più di vent’anni, ci viene riproposto dal mastermind del progettonella speranza di raggiungere quegli ascoltatori “non pervenuti” negli anni in cui l’accesso alla musica non era così facile come lo è oggi.Il sound degliparte dal pop progressivo più zuccheroso () per “prostituirsi” senza troppi scrupoli con generi quali il funky (), il reggae (), il folk (), l’elettronica (), fino alla musica classica (o l’inspiegabile coda della noiosissima). Non bastano gli echi gilmouriani dio i rimandi al prog classico diper risollevare le sorti di un disco troppo eterogeneo e poco ispirato che, guarda caso, è stato l’ultimo pubblicato dal combo.Anche no.