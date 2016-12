Secondo album per i, nuovamente sotto le insegne della, una formazione danese che ha fatto del Thrash Metal la propria missione, come è evidente già dal nome adottato (per quanto sembri non ispirato all'opener di "Master of Puppets"), dall'artwork e dal logo che vi campeggia sopra.Quest'ultimo mutuato da quello dei Nuclear Assault, la cui inflluenza è invece ben evidente nel sound dei, assieme a quella di Exodus, EvilDead e Violence. Ritmi sincopati e schizofrenici, chitarre che lacerano l'aria (e i padiglioni auricolari), batteria e basso che pestano come mantici demoniaci, e su tutto questo le urla strozzate e sinistre di, che spesso e volentieri vengono accompagnati da cori declamatori ed enfatici. Con un'unica eccezione, nel caso della strumentale "" quando il cantato lascia spazio agli altri strumenti, ma lo scenario è pur sempre quello su cui si regge l'intero disco: un Thrash Metal feroce (""), sguaiato (""), marziale e terremotante (la titletrack "").Niente più ... niente meno.Onesti ma non (ancora?) in grado di ricreare la magia dei tempi andati.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and