Premesso che non è facilissimo scrivere una recensione, lo è ancora meno scriverne una negativa. I norvegesi, purtroppo, non hannoche li possa far emergere dalla massa di novelli gruppi power metal nati negli ultimi anni in seguito a un rinnovato (?) interesse per il genere.Le doti compositive scarseggiano, stendiamo un velo pietoso sulle liriche e pure sulla produzione avrei qualcosa da ridire (curata dal veterano, chitarrista degli Iron Savior e produttore, tra gli altri, di, primo lavoro dei Gamma Ray), ma la tragica lacuna di questosta nella totale mancanza di originalità della proposta: i preludi orientaleggianti e le evoluzioni heavy/sinfoniche scontate di, il becer-power di, le banalità di derivazione Eighties di, gli echi marziali di, ahimè, non si possono proprio sentire.Non bastano due cantanti di ruolo () o un guest come(sempre al top, anche quando canta in italiano) su(vero e proprio insulto agli Helloween e ai Gamma Ray delle origini) a risollevare le sorti di un full-length brutto e inutile.Alla larga.