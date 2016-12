Nati cinque anni fa in quel di Parma, igiungono al loro debutto sulla lunga distanza (sebbene "" superi appena la mezzora di durata, giustamente a mio avviso) grazie all'attenzione della sempre attenta, che amplifica la loro voglia di suonare alternative a stelleestrisce, conin testa, e a seguire tutto il carrozzone, anzi probabilmente sono nati proprio come cover band della band didato che la loro pagina facebook come mail ufficiale riporta il sintomatico contatto aliceinchainstribute@libero.it Detto questo, "" è un concentrato di sonorità USA che variano dalle cose più grasse ed aggressive alla "" o "" a quelle più veloci e dirette (vedi "", invero il pezzo più banale e meno riuscito del lotto) fino a quelle più...aliciane, vedi "", un vero outake.Una mezzoretta che scorre via in semplicità e senza sorprese ma a dire il vero anche senza scossoni particolari, senza che la band abbia messo molto di se' nella propria musica, limitandosi ad eseguire - in maniera più che convincente a dire il vero - un compitino imparato a perfezione.Per i prossimi passi ci attendiamo qualcosa di molto più sviluppato e personale, per il momento va bene così.