supercalifragilistichespiralidoso!!Sorpresona: i "While Heaven Wept" scorsi nei canti dei mestieranti, esperti, composti romeni.Gli stupori degni della Raffaella nazionale, frutto del basire nella dovizia dei False Reality.E dito medio al resto!Ripartiamo da qui. Da E. of E. Prendiamo appunti nella solennità e obiettiamo alla dilagante, talvolta morente, mediocrità nella famiglia di generi (e sottogeneri) di metallo.Questo lavoro tiene insieme i Classici in un quadro composito e organico da far venire i brividi alla nuca!Non c'è molto da trascrivere, tocca procurarsi questa montagna metallica.Trovatevi fra appigli... poichè incapperete in qualche scelta stilistica, ostica alle vostre orecchie. In tal senso, un bilico interessante è l'ultra classicità, inversa e poderosa, che emerge nei contatti tra"Crimson Glory" - "Enslaved"Ci sono dei passaggi anche cacofonici"indice-mignolo-pollice" che si trovino ridondanti attese e pianole da "power di quei tempi". Non speculiamo su una proposta tanto stratificata quanto generosa.E. of E.è un dono del Metal al metaldeimetallari ai metallariGuai a non ficcarcelo in testa, giusto In tempo per le classifiche annuali.Grazie di petto