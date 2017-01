Nuovo lavoro nella nutrita discografia del combo tedesco, questo “” è un disco con molte luci e qualche ombra. Innanzitutto da lodare la grinta, la freschezza compositiva, l’approccio vocale del buonmeno “sgraziato” che in passato e la produzione sempre su ottimi livelli; poi ci sono le canzoni e qui andiamo sul sicuro, isono sempre in grado di suonare i loro classici riff assassini partendo in quarta, poi però non sempre riescono a mantenere alta la tensione creata, è il caso ad esempio di “” e la conclusiva “” composizioni abbastanza piatte e banali per lo standard del gruppo.Il disco comunque parte bene con la titletrack, un mid tempo quasi hard rock che ricorda nel chorus la canzone “To The Metal” dei Gamma Ray che sicuramente farà cantare i fans a squarciagola in sede live, le successive “” e “” (che inizia con un rombo di motocicletta) ci colpiscono per la velocità ed il riffama tipicamente in your face di, mentre “” inizia come “Solid Ball Of Rock” dei grandi Saxon e questo non puo’ che farci piacere. Nonostante sia accreditatoalle tastiere, queste ultime si sentono davvero poco e a mio parere hanno poco o niente a che fare col sound power-speed del gruppo, ad ogni modo sono sempre le chitarre e la sezione ritmica, precisa e roboante, a tenere alto il suono terremotante dei becchini, in “” c’è un grande chorus ed un grande assolo centrale di stampo maideniano, “è caratterizzata dagli stop & go, e la successiva “” suona molto Judas Priest. Che altro dire, Isi dimostrano ancora in grado di far mangiare la polvere a molti giovani gruppi, dovrebbero solo curare un po’ di piu’, a mio modesto parere, il songwriting per evitare di risultare troppo ripetitivi e magari proporci liriche e titoli meno stereotipati. Da ultimo, bellissimo l’artwork della cover, come sempre d’altronde, un vero trademark del gruppo.