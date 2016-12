Peccato che la musica deglisia così dannatamente pasticciata: prog e thrash americano (un po’ Crimson Glory, un po’ Iced Earth), heavy britannico (Motörhead, Iron Maiden e Judas Priest), power teutonico (Rage e talvolta Helloween) e un pizzico di death (leggasi “blast beat e growl a caso quando meno te lo aspetti”).Dicoperché comunque qualche guizzo il trio ce l’ha, ma è difficile da cogliere oltre a essere penalizzato da suoni oltremodo plasticosi (la batteria è terribile)., che più che un intro sembra un esercizio di riscaldamento, sfocia nella titletrack, melodica e dal piglio epico, con unnon proprio in formissima. Il riff disembra preso dal songbook di, e prelude all’elaborata, interessante musicalmente ma meno riuscita sul fronte delle linee vocali.potrebbe essere un lento convincente, ma l’agghiacciante inciso strumentale ci convince a passare alla successiva, altro pastrocchio a cavallo tra power europeo edel compianto. Sfugge il senso della sperimentale, un solo di basso avanguardistico che fa il paio con, dove è la batteria a essere protagonista.mescola ancora le carte in tavola, mettendo a sistema thrash tradizionale e cantati di memoria manowariana. L’inspiegabile divagazione death/thrashci porta alla conclusiva, chiusura decisa nella migliore tradizione heavy che però non brilla per originalità.Un aspetto positivo in questoc’è, è va riconosciuto: tutti i brani sono pensati per essere suonati dal vivo (poche sovraincisioni, editing ridotto all’osso, un approccioche per la caratura del combo è più un bene che un male), cosa rara in un’epoca di “muri sonori” fatti di basi e campionamenti.Ora non resta che trovare qualcuno che li faccia suonare…