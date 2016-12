I tedeschisuonano un hard rock/heavy metal fatto di cavalcate maideniane e soluzioni più sinfonicheggianti alla Therion condito con (modeste) sonorità folk/danzerecce che potrebbero ricordare band del calibro di Tierra Santa o Mago De Oz dei tempi d’oro (forse anche dei primi Rhapsody).La scrittura è tutt’altro che fluida e, cosa ancora più grave, manca troppo spesso (quasi sempre) di mordente. Il primo minuto diè entusiasmante, poi è tutto un susseguirsi di influenze (Iced Earth, Helloween, echi romantici, strumenti medievali, e chi più ne ha più ne metta) mal strutturato che ci investe e ci disorienta. Non va meglio con l’accoppiata, dove il tiro è ancora poco e gli arrangiamenti, ridotti all’osso, non sono per niente ispirati.è un mid-tempo dall’incipit soft e dall’evoluzione scontata che anticipa l’accettabile, probabilmente il brano più duro del lotto.alterna momenti bucolici ad altri folk/epici, senza mai “crederci” veramente su ambo i fronti, così comeha dalla sua buoni suoni ma una scrittura poco convincente.è un pasticcio a cavallo tra Manowar, “happy metal” e sonorità medievaleggianti che prelude alla power ballad, niente di eccezionale ma almeno è scorrevole. Chiude il disco l’insipidacui segue la ghost track “Der Fischer” (cantata in tedesco), datata in tutti i sensi.Siamo a Natale e non ci voglio andare giù troppo pesante, ma l’ascolto di questo, ahimè, lascia un terribile amaro in bocca… sarà per la prossima volta (?).