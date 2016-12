sono un gruppo che meriterebbe una considerazione ben superiore a quella ottenuta finora. L’ho sempre pensato e oggi che ascolto questo “”, ennesima gemma in una discografia in pratica irreprensibile, le mie convinzioni ne escono rafforzate.Non è difficile individuare le cause di una situazione “incresciosa” come questa … artisticamente troppo lontani dalle logiche di mercato e introversi per natura, i norvegesi sono tra le poche creature musicali ancora in grado di guardarsi attorno con gli occhi e il cuore avidi di una curiosità fanciullesca, capaci di non porsi limiti creativi e senza la spocchia di tanti sedicentiIn questo ricordano gli Atrox (almeno fino al favoloso “”), conterranei dall’analogo destino, ma se non conoscete né gli uni né gli altri, diciamo che la proposta dei nostri è una frastornante mistura di generi (, …) assolutamente libera da pastoie eppure anche enormemente magnetica fin dal primo contatto (magari dal secondo…), pulsante di energia, forza espressiva e di una prepotente capacità straniante.Forse anche più “immediati” che in passato, iper il loro debutto targatosfornano un dischetto abbagliante per intensità e varietà, concepito da musicisti straordinari, ognuno intento a esplorare a fondo le potenzialità del proprio strumento e poi concedere il risultato di tale studio ad arrangiamenti profondi, eclettici e geniali, omogenei nonostante la molteplicità dei temi proposti e delle suggestioni soniche.Una menzione particolare la merita, voce strepitosa e carismatica dellanordica, dotata di uno “attrezzo del mestiere” camaleontico, penetrante e ammaliatore, quasi nella sua laringe si dibattessero concitatamente i registri diIsolare alcuni momenti del programma e tentarne un’esegesi è francamente un’impresa improba, al limite dell’impossibile … potrei riferire dell’impatto emotivo devastante di “”, del suono epico e liquido di “”, del tocco “commerciale” del singolo “n” o ancora della schizofrenia di “”, delle inquietudini di “”, della scorticante “” e di una “” (conartefice di un’esibizione tecnico-interpretativa davvero prodigiosa …), che punta dritta al centro dei sensi, ma la verità è che quest’albo va accolto come un’entità complessiva e “vissuto” come un misto di realtà, poesia e pensiero che rimanda direttamente al “flusso di coscienza” dimemoria.Se vi piacciono Opeth, Leprous,e Katatonia, perché non concedere unaanche ai meno celebrati? Scommetto che non rimarrete delusi …