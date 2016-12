Il ritorno discografico dei, a quattro anni dal buonissimo debutto “”, mi crea qualche perplessità.Il gruppo, nel frattempo rinnovato nella(con l’ingresso di, ex dei Golden Sextion, al basso, edei Nightglow al microfono), non ha perso il suo temperamento nella gestione oculata di una forma sufficientemente variegata di(per semplificare, qualcosa tra Alter Bridge, Speak No Evil e scorie di Iron Maiden!) e anzi al momento la miscela sonora è addirittura più compatta che in passato, eppure i pezzi di “”, pur privi di autentiche controindicazioni, finiscono per non convincermi del tutto.E’ difficile identificare una causa “precisa” … forse il cantato di, enfatico e abbastanza espressivo e tuttavia forse non adattissimo a questo tipo d’interpretazioni o più semplicemente è il livello delche oggi, al cospetto del mio affaticato apparato, appare talvolta appena un pizzico apatico sotto il profilo melodico e non sempre provvisto di uno spiccatoemotivo.Niente di particolarmente “preoccupante”, in realtà, per un programma che garantisce comunque buone vibrazioni, ma che allo stesso tempo non consente alladi superare di slancio la concorrenza e svincolarsi perentoriamente dal pantano dell’Ciò detto, è anche doveroso riferire delstrisciante e possente di “” e di quanto “” e la più articolata “” siano pulsanti e fascinosamente “spietate”.Non male, poi, appaiono “”, un crescendo malinconico di discreta fattura, la”, la massiccia disinvolturadi “” e l’energia contagiosa di “”.Discorso a parte merita, infine, la struggente “”, un momento pregno di notevole, ornato di riverberie impreziosito dal violino dell’ospiteerano e rimangono un profilo assai interessante e promettente all’interno del costipatoitalico, una formazione dotata di capacità e personalità, che però verosimilmente non sono ancora state sfruttate appieno … li attendiamo con immutata fiducia al salto di qualità “definitivo” …