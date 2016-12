In azione da tre anni, ida Lodi (è proprio il C.A.P. di questo comune a dare il titolo all'album) esordiscono grazie al supporto della SG Records con, appunto, "".Poco più di mezzora di Alternative e di Metalcore melodico, che dopo una discreta partenza, grazie alla dinamica accoppiata iniziale composta da "" e "" (dagli interessanti chiaroscuri), finisce poi per perdersi un po' per strada, sia per alcune scelte compositive non particolarmente vincenti sia per una registrazione troppo piatta e pastosa, con la prova del cantanteche, pur senza incappare in evidenti svarioni, con lo scorrere dei pezzi si lascia alle spalle qualche perplessità (ad esempio su ""), ma anche l'alternare cantato pulito e growl vocals non sempre risulta vincente, come nel caso di "", brano dove queste due soluzioni vengono accompagnate da voci effettate.Qua e là ("", l'isterica "" o la conclusiva "") si fanno sentire i trascorsi Hardcore di, la coppia di musicisti che ha dato vita alla band, ma lungo le canzoni di "" si colgono anche influenze diverse, che fanno e hanno fatto parte del background dei cinque musicisti che oggi compongono i, per quanto non sembrino ancora ben amalgamate tra loro.L'impressione è, infatti, che ci sia stata un po' di fretta nel traghettare subito all'album d'esordio e quindi sarà la loro prossima uscita a dirci qualcosa di più.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and