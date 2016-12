sono un sestetto francese che a dieci anni dai primi passi mossi da Strasburgo, e da sempre con la stessa formazione, giungono all'esordio discografico, l'autoprodotto "", un album inizialmente pensato come un Mini ma che nel corso delle registrazioni ha preso un'altra strada toccando le dieci canzoni. E non è certo stata una pessima idea, "" è un discreto lavoro, ottimamente registrato e curatissimo anche nell'artwork e booklet, con iche si propongono in un Death Metal mai esasperato, ricco di influenze diverse, pur con possibili accostamenti a gruppi come In Flames, Soilwork, Amorphis e Paradise Lost.Questi ultimi non citati a caso, in quanto sono molto meglio i momenti in cui esplorano gli aspetti più malinconici della propria musica rispetto a quelli più diretti e brucianti, ma qualunque sia la strada che si accingono a percorrere non si fanno mai mancare un tocco melodico, che il più delle volte viene garantito dai due chitarristì,(tanto da farsi letteralmente maideniano su ""), mentre il resto del gruppo lascia (volutamente?) intravedere maggiormente il proprio lato più aggressivo e martellante. Di questi, il cantante, non sempre è in grado di assecondare la versatilità delle canzoni, per il suo screaming troppo monocorde anche quando brani come "" o l'accoppiata conclusiva "" e "" merirebbero un altro approccio per vederne esaltato il proprio pathos.Questo non penalizza più di tanto "", un lavoro che, seppur con qualche anno di ritardo, è indubbiamente un buon punto di partenza per iI was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and