provano a unire all’approccio mainstream di band tipo Nickelback o Alterbridge, sfumature elettroniche/sintetiche di derivazione moderna. Il risultato è un sound timido, indolore, mai veramente convinto né in un senso né nell’altro, dove a “vincere” è sempre la soluzione facile/immediata e i momenti scarichi appesantiscono oltremodo l’ascolto di un album che qualcosa da dire ce l’avrebbe pure.L’inizio annacquato difa il paio con la successiva, dall’incipitma dall’evoluzione prevedibile. Il mordente è ancora poco sia inche in, con le loro melodie stucchevoli e poco incisive.alza un po’ i toni, non è un granché ma il tiro è sicuramente diverso, così come, dalle tinte alternative.funziona, ma è penalizzata da un tragico finale in fade. La breve(di memoria OSI) prelude alla soporifera, ballad fine a sé stessa che contrasta con la breve e diretta, dove l’elettronica è quasi del tutto assente. Troppi alti e bassi anche in(inizio irruente, cantato sottotono, strumentale innocuo) prima della conclusiva titletrack, ennesima traccia caratterizzata da luci e ombre.va ascoltato per quello che è, ovvero l’esordio sulla lunga distanza di una band che cerca di trovare una propria strada con i (pochi) mezzi che ha a disposizione. La maturità è ancora lontana, ma non è detto che questi francesi non possano riservarci qualche sorpresa in futuro…