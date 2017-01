. Introduco icon questa (agghiacciante, mi rendo conto) citazione diperché mi sembra comunque azzeccata.Cominciamo con gli aspetti positivi: la proposta interamente (o quasi) strumentale della band ha dalla sua dei suoni caldi e corposi e dei rimandi interni che facilitano l’ascolto di un full-length comunque molto sfaccettato. Cosa non va, invece? Come tutti i dischi siffatti soffre un po’ della “sindrome del fritto” risultando soporifero a tratti e non sempre facile da assimilare.Si parte bene con la lunga: il drone iniziale di natura sintetica, le timbriche di matrice black-ambient, le parti narrate e recitate, l’equilibrio delle chitarre e l’assalto finale dal sapore marziale fanno ben sperare per le tracce successive.è una versione più rarefatta, sperimentale, ma comunque melodica della prima traccia, e anticipa la meno elaborata, che ha qualcosa del Vangelis degli Anni Ottanta. La titletrack si sporca di noise/grunge e mostra i primi segni di stanca, soprattutto nelle armonie, così come la morbida e romantica. La breve e avvolgenteprelude a, brano deciso, djent quanto basta nell’intonazione “ballerina” delle chitarre e dall’interludio dal carattere sorprendentemente western (sì, avete letto bene).è il momento spacey dell’album, prima della conclusiva e progressiva, grooveggiante e ben costruita (peccato per il terribile “coretto da stadio” in coda).Forse non sono la persona più indicata per valutare un disco post rock, ma penso di saper riconoscere lavori più o meno convincenti.non può non rientrare nella prima categoria, di questo sono certo, così come sono certo che i più avvezzi a certe sonorità troveranno la mia valutazione troppo penalizzante. A questi ultimi chiedo anticipatamente scusa…