Riacciuffarsi al tempo per far starquipassato e presente è strapazzante.I Moe ricordano l'esperenzialità delle bands di Julie Christmase la veemenza folcloristica di certi collettivi politici.Non focalizzatevi sui titoli. Rimanete in strada.State senza navigatori digitali e senza i miei fronzoli perdivista.Pare che Examination...sia, per i Nostri, un capitolo fra molti.I MoE, prolifici non per straripante poesia e/o per eccessi di tormento, muovono in un varco in quel music bitesness logoro e frequentatissimo da tonici musici pronti a sclerotizzarsi nelle forme più palesi.I tre, invece, sono anarchici rispetto a queste etichette stridulee sterilizzanti.Enumero poco e non oltre la mia ferma speranza che, qualcun* tra Voi prenda in capo le destinazionidellemini-band di questo spessore.Hai! voti; in scala:ParisWild HorsesDoll's EyesRealm of refugeSaccades and fixationsLetters of PlinyDa ascoltare a pause, in fabbriche abbandonate, tra elevatori a pezzi e sotterranei mai visitati in un sol giro.Fate mucchio con le pareti che al buio dissolvono, finchè la paura non si squarci di neon lampeggianti...settemenomeno