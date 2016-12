Laniakea

Come lo giri lo giri é un album riuscito al 70%L* ammasso galattico, di cui il titolo, sostanzia affabili passionalitàattraversate da liricità visionarie nei tratti più tribali e più vividi.Mantra e galassie stanno all* humano guarente ("sciamano") come la Mente sta a se stessaNonostante il rumoreggiare furente, il growling pirandelliano e le mimesiAltisonantiCi si potrebbero aspettare live lodevoli: sudati e straziati dalla generosità dei francofoni.I rimandi ad un Micro comune multiplo tra A e B(A: Tool ~ Iced Earth ~ Sentenced)(B: Moonspell ~ Vanden Plas ~ Delvoid)adattati a frasi incalzanti sono discreti più che distinti. Medi più che alti.Sentiti piuttosto che esplorativi.Date le ricette note e un buon lievito Madre *potremmo rilavorare il Mancante per "costringerci tutti" ad un sobbalzo evolutivo (anelato dai nostri)Tra le peggiori:- Dead Sun per più di metà, ottima la chiusura cinematografica- In the wake of the millions (perché varia il contesto diluendone il cuore e tradendo Floydianamente l'humus cosmico pre-teso)Top album tra le sufficienze del periodoBuone vigilieN.B. potrebbe crescere "un minimo" col tempo e raggiungere una piena discretezzadi seguito un apice "Orphaned Opeth Oriented"//My people is invisible//Connecting these worlds (overthinking ???)We rise to a new levelWe call for the godsThis is the new visible symbol...//This is where my people is bornThis is where we learnt to walkThis is the place that owns our memoriesA world ruled by luminaries