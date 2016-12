Per ivale un po’ il principio dellae del: eccezionali se presi singolarmente, (probabilmente) inaffrontabili se mangiati insieme. Erroneamente descritti come(!?!), questi tedeschi provano a fondere new/dark wave, hard’n’heavy e musica elettronica con risultati spesso (ma non sempre) altalenanti.L’introduzione morbida e dalle sonorità calde disfocia nella teutonicissima, dal cantato puramente new wave e dalle chitarre “colpevolmente” in evidenza (per non parlare delle timbriche agghiaccianti) a discapito dell’elettronica. La titletrack aggiunge elementi pop/mainstream, l’incedere marziale ben contrasta con l’apertura del ritornello ma perde di credibilità al sopraggiungere dell’organo Hammond (come gli sarà venuto in mente rimane un mistero).ha qualcosa degli Hurts, e anticipa la semplice ma riuscita, potenziale singolo caratterizzato dalla presenza “ingombrante” degli archi sintetici.parte come una ballad tradizionale per deviare verso lidi elettronici in maniera non proprio esemplare, mentrestrizza l’occhio alla dark wave e brilla per l’elaborata sezione strumentale.ricorda i Pure Reason Revolution, e prelude all’elegante, sicuramente ispirata ae soci.eredita l’irruenza del punk ma viene in parte soffocata dai sintetizzatori, e ci conduce alla conclusiva, brano alla Rammstein che non sa proprio di “finalone”.vive di luci e ombre. Nonostante l’esperienza maturata dal combo (è attivo dal 2006) il sound, che in alcuni momenti risulta pure affascinante, non è ancora in grado di attirare pienamente l’attenzione. Cambierà qualcosa in futuro? Non sarei così ottimista…