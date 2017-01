Breve ma intenso questo EP dei. Il trio svizzero è autore di una musica strumentale molto gustosa, dal sound dinamico, una “improvvisazione controllata” dalle timbricheche ha il pregio di sapersi fermare quando è il momento.Le tre tracce dipossono in qualche modo essere considerate come un’unica lunga suite con un preludio (), uno sviluppo () e una conclusione ().L’overture, anche se affonda le proprie radici nel post rock, è fortemente doomeggiante ed elaborata al punto giusto, con qualche drone ambient che non guasta. La successivaè più incisiva e diretta, ha qualcosa del grunge e dell’alternative ma non perde mai di coerenza.lascia spazio al kraut e alla psichedelia, in un riuscito connubio tra sperimentazione e orecchiabilità.Non male, davvero. La domanda è: può funzionare un intero full-length di musica così concepita? Attendiamo dalla band una risposta…