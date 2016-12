Ogni tanto capita di metter mano al classico disco che non ti aspetti, che riesce sia a disturbarti che a catturarti l’attenzione come una falena viene richiamata verso la lampadina. La nuova fatica dei neozelandesi, “” appartiene a questa eletta categoria; il terzetto ha partorito un disco forte, intenso, dalle tinte disperate ma allo stesso tempo ultratecnico che si riannoda al precedenteponendo una attenzione maggiore allo sviluppo delle linee melodiche .Abbiamo così fra le mani brani molto lunghi ed articolati – immediati ovviamente i rimandi a gente come– che ben presto arrivano a sfiorare l’ora di ascolto, canzoni che invitano all’auto-analisi più che al nichilismo, che esplorano i meandri dell’abisso umano, e che rendono corporee le immagini più nere e paurose.è uno di quei dischi che crescono col susseguirsi degli ascolti; la titletrack osono, per chi vi sta scrivendo, i punti più alti del disco, canzoni in cui il terzetto neozelandese riesce a coniugare e a condensare come in crogiuolo grazie alla sapiente alternanza di rallentamenti e dinamismo, claustrofobia e aggressività, tecnica e caos.L’invito è quello di lasciarvi travolgere, di non opporre resistenza ad uno dei migliori lavori in ambito estremo del 2016, perché la “nostra” musica non sempre è sinonimo di svago. Non ve ne pentirete.