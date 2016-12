La Tasmania è da (e per) sempre terra circondata da misteri e acque selvagge.La culla "del", della perma(nent-agri)cultura, di cosmogonie millenarie complessee di correnti di ogni sorta è teatro di questa eccelsa opera prima.La retorica di approccio a questo album è scarna, fisica, anzi fisiologica: tocca "manovrarsi con Valsavia" per equilibrare i 'gradienti' pressori nelle varie direzioni.fa centro dai primi ascolti perchè è una trascrizione inossidabile e fluida.Non vi è chiesto nessun apprendistato nè alcuna sottomissione. Anzi. Vi basti aver già ascoltato musica Estrema, sennò, aver buoni propositi a riguardo.Stop: il resto accade.E sottolineiamo con piacere il cesello e la sagacia della fondante Season of Mist.Che gioia, peraltro, tirare linee tra punti remoti sfruttando le maestranze intenzionali, tanto convergenti quanto espanse, dei quattro australiani.Capo-saldo, su scala annuale, poichè, sposta gli ascolti di tutto un movimento e mette in palinsestoagire nei mesi venturi.Tralascio le ottime a favore delle eccelse:02 Ashes in Bloom06 Vessel07 Ruin'difettabilità':alcune "attese doom", qualcosa tra le trame interlocutorie di(forse) e il monicker (forse)...con l'auspicio, che fra Voi, ci siano tiz* che prediligano determinati numeri nella successione delle tracce.Che... gli aneddoti personali abbiano un loro deposito, qui, e che il Sig. "Dope" metta un Suo imprescindibile sigillo.Buona "fine"