Considero iuno straordinario prototipo di come dovrebbe “suonare” un gruppo dimelodico “moderno”.Unacolta, cresciuta con i grandi del settore nel cuore e nel cervello e tuttavia capace di sviluppare la propria pregiata lega melodica in un contesto assai personalizzato.In “”, l’torinese (un altro motivo d’orgoglio …) dimostra di aver ormai raggiunto una maturità compositiva esemplare e con il contributo d’innesti importanti in) sforna dodici testimonianze incontrovertibili di un livello artistico superiore, frutto di un’ispirazione tangibile e scintillante.Arrangiamenti (a tratti dagli accenti) di classe nitidissima,vivido ed eterogeneo esente dalla benché minima caduta di tono, tecnica sopraffina e mai ridondante e una voce, quella di(già apprezzata dal sottoscritto con i Syne) molto peculiare ed espressiva, rendono il programma un agglomerato sonico dagli effetti emotivi complessivamente esaltanti, ben lontano dal riciclare banalmente la storia del genere.E’ sufficiente dare avvio alla fruizione del disco per comprendere istantaneamente che “” è dotato di uno slancio maggiore del pur eccellente esordio “” … fin dalle prime note della pulsante “”, l’albo fornisce un’immagine di sé assolutamente catalizzante, plasmata su una qualità melodica rara e profonda.La magniloquente “” ha la forza radiofonica della “tradizione” e un’intraprendenza adatta al pubblico dei, “” possiede un trascinante magnetismoe “” (presente, in una versione condiverso, anche su “”),, con il suo sofisticatoromantico, è semplicemente una delle miglioriascoltate negli ultimi tempi.Si continua con le emozionanti atmosfere vagamente Journey-di “”, il crescendo di “e” è da brividi istantanei, mentre l’enfasi esotica di “” rischia di attentare seriamente alle coronarie degli estimatori di Kansas e Dare.Le soffuse e avviluppanti “” e “” rivelano un gustodal notevole, ma se cercate qualcosa di nuovamente irresistibile dovrete affidarvi al clima notturno e catartico di “”, aldella risolutae alla sontuosità di una “” in perfetto equilibrio tra intensità e sensibilità.Con “”, ientrano di diritto nel… e si badi bene, le maiuscole non sono casuali.