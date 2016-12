Ennesima band del sottobosco quella dei, ripescata dalla attivissimache nello specifico è andata ad acchiapparsi i diritti del primo disco "", uscito originariamente nel 1999 per la famosissima, così famosa che dopo aver pubblicato questo disco...ha chiuso, rimanendo così l'unica uscita nel proprio catalogo!I Pleurisy poi sono andati avanti un'altra decina di anni, pubblicando altri due album e chiudendo la loro storia con lo scioglimento del 2008, tuttavia perlomeno dopo l'ascolto del loro debutto dobbiamo dire che si tratta dell'ennesimo gruppo che ha avuto la propria dignità e meritata storia senza alcuna ingiustizia: band decente, con qualche spunto interessante, che si è tolta qualche soddisfazione pubblicando tre dischi ma che poco lascia ai posteri e che di certo non può recriminare sul perché non ha avuto di più.Il death metal dei nostri rifugge dall'old school, si viaggia con lo scream invece che con il growl, insomma guarda decisamente verso i 2000 e non dietro di loro, ma anche in questo caso i Pleurisy nonostante il disco si lasci ascoltare senza problemi non riescono ad emergere dalla massa, così come è infatti accaduto nel 1999: brani ordinari, senza particolare mordente, con riff poco incisivi, assenza di melodie vagamente memorizzabili, il tutto ascoltato milioni di volte e magari fatto molto meglio.Nulla di brutto od orrido ed inascoltabile, assolutamente, ma un disco di death come ne avrete sentiti a manciate in vita vostra: se uno in più non può farvi male, potrete dare una chance ai Pleurisy ma di certo non vi arricchiranno l'esistenza.