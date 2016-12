Barcelona è un magma purulento di band di ogni sorta e scala.Svariate compagini di quartiere propongono tanto di quel metal da starci di stucco. E...poi, ci sono le centinaia di bands, che si producono, si fanno produrre, secondo i canoni editoriali Arcinoti.Bene. (Si fa per dire) I Degraey a che mobilitazione musicofila apparterrebbero?Chiaro, o comunque, verosimile che si muovano per adesione a schemi di cui, essi stessi, sono attraversati e a cui si riferiscono.Meno chiara la pulsione emergenziale, o almeno, nebulosa ed egotonica (forse).Insomma, andrebbero messi a muro, o, contro "successivi".A suon di maschere, come cipolle, per giungere sino all'origine di senso.Da lì, il passo metamorfico sarebbe "legittimo".Magari analogico... forse comprensivo di sfarfallii espressivi!From Them ***In my Struggle ***Hearth **/***Frozen Fangs */**/***Shellhead ***Black Bass ***/****By Her Hands ***Speak the Word ****Lych ****Chrysalis ***Un po' Fates Warning, un po' Isis, un pochino Trivial Act - Tore Østby, un pochetto Hellyeah, un altro pochino Scott Weinrich, un po' Pet Slimmers Of The Yeare un po' ecceteraBelli gli incisi desertici e le scelte batteristiche alte. Belli i nascondini strumentali. Belle le torsioni. Belli i samples e i solos.Ottimi taluni mischioni.Meno-meno belle le nevralgie e le tensioni giovanili.Si sente inesperienza.Troppo assenti tattiche e geometrie.Lesinata spontaneità.Spariglia ritrovare echi di cremisi come preziosi di anulari mancanti.Da ricantare tra un lustro, intanto curiosi, attendiamo la prossima.