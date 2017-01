I messicanidedicano il loro album di esordio al "Culto A la Muerte", alla divinità pre colombiana della Nostra Signora della Santa Morte quindi, attraverso un album che, inevitabilmente, è intriso di putrefazione, riti occulti e mistero del trapasso in ogni singola nota.Il terzetto sud americano mette in scena un black metal in bilico tra brani veloci, a mio avviso i migliori, ed altri più ritmati ed in qualche modo vicini al proto black degli anni '80, mantenendo tuttavia una marcata personalità che spinge la loro musica ad essere difficilmente accostabile a questo o quel gruppo., in realtà, assomigliano solo a se stessi erisulta un lavoro interessante per quanto lontano dagli stilemi classici, ma anche "modernisti", del metallo nero: soprattutto nella seconda parte dell'album, dain poi, il gruppo indovina atmosfere, riffing e partiture mistico-epiche di buonissima qualità che è difficile trovare in un lavoro di esordio e che, dunque, testimoniano la bontà di un progetto originale non solo nelle tematiche ma anche nelle scelte sonore.Le composizioni deiriescono ad essere sulfuree e gelide, ma al contempo facilmente memorizzabili sebbene sempre estreme e conservano un alone inquietante anche quando il gruppo adopera chitarre arpeggiate o si lancia in un brano cadenzato, quasi "folk", come, apice del disco a mio avviso, conducendo l'ascoltatore negli abissi della morte e dei segreti ad essa legati.è un album che certamente ha diversi difetti, la prima parte è costituita da brani a mio parere poco incisivi, ma, come scrivevo in precedenza, è dotato di idee originali e di atmosfere che ne marcano profondamente la provenienza geografica elevandolo dalla massa delle uscite estreme dei nostri giorni.Se, dunque, siete alla ricerca di un black metal "particolare" e no dei soliti nomi, credo che ifacciano proprio al caso vostro: concedete loro un ascolto.