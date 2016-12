Buon solstizio...Nuovo giro, nuova corsa.Gli EATW sono "commerciali" e intimi. Semplici e poetici. Profondi e accessibili.Trovate sincretiche e rappresentative, raffinate e radicate negli ottanta, ampliano la difficoltà a ricavarsi "giusti tempi di ascolto".Va così. Può, spiacere e deludere, i musicofili intransigenti.La voce soave della cantora esplora orizzonti lontani. Rimane fedele alle emozioni Quotidiane e sostanzia, attraverso pose flemmatiche, proposte espressive vagamente pulsanti.sfiora vette quando il "discorso" si fa conciso, dimensionabile e solubile alla fruizione live.Su metal.it prende tra sei e sette. Più sette. Altrove, aspettiamoci voti caotici.Punto di forza: vocalitàlbum da intenzionalità trasversalimodernismi estemporaneintimi, tratteggiati lievemente.ccorre sublimare (superare per risolvere) alcune bozze per lasciar emergere un'opera collettiva, ogni volta simile e trasformabile.rta "cose" piuttosto che collegarlePunti di rottura (non sempre consonanti):Buonista piuttosto che buono...Droneggia lamenti. Talvolta, langue a vuoto:arking The Heart Of A Serpent, aritmetrica e l-u-n-g-a, seguita lairvanica, algida, dispersiva, autoriale,pener.PSChi si intrufoli, ascolto dopo ascolto, nei meandri degli EATWsia spugnoso ma grottesco, membranoso ma lieve. Pronto, cruna alla mano, a scorgere tra i fili invisibili, le formele "cose"Buona tradizioneBuoni viaggi