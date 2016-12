Striscio

Rules Of The Show

Rules Of The Show:Con lo sguardo gli devi fa capire c'hai capito!...non andar via mai.Vitellozzo(non ci resta che piangere)öOoOoOoOoOoAbbiamo capito?(Che ridere ogni capo-verso è lo scarto che resta)spalmabile come un ghiandola muschiatanon fa che confermare l'insostenibile leggerezza delle smorfieMeow Meowper quanto, nel lotto di Samen, sia la peggiore canzone.In pillola é un fracasso simil-artistico confuso ai peggiori Tub Ring.d'altro Canto è una delle perle da scollare all'algida AurélieTop perchè la tattica è al servizio delle idee.Pienamente.Anche le partiture che ricordano gli ultimi Pure Reason Revolutionnon perdono il pelo nello strofinio strumentale.I Hope You Sleep Wellche letta a distanza e con sagace miopia si potrebbe pronunciareI love you Simone Weilè una canzone che tocca vicini che non si parlavano da tempo...Contatta growl, canzonetta cinematografica, Patton di, Anouk Vs The Provenance e, soprattutto, Spazia, senza virare attorno ai soliti vagiti del Mike appena detto.Ottima e "inscrivibile"nei miglior circoli avantgardici.Questa rassegna si chiude, per lasciarvi con languorini,con la RATMiana in salsa Annekeche riletta in extradosaggi di Litio ci offre più di una chiavedi tutta l'opera.L'album è discreto, nonostante le flessioni, dovute probabilmente ad una stesura troppo dilatata nei tempi.