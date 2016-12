Davvero rimarchevoli i cambiamenti in casa, con un solo superstite della formazione che aveva preso parte all'esordio "Waiting for the Twilight" (uscito per la Ebony nel lontano 1984): il bassista. Ma dobbiamo registrare dei cambiamenti anche rispetto al ben più recente "The Aftermath", uscito solo un paio di anni fa, infatti, se ne sono andati entrambi i fratelli Amore sostituiti dal batteristae dalla cantante belga, che aveva collaborato con iin occasione di "The Burden of God" (cantando su "The Dominion Gate (Part III)") e già incrociata nei Beautiful Sin e soprattutto su "01011001" del progetto Ayreon.E se già la scelta di puntare su una vocalist femminile ha rappresentato un gran cambiamento, un altro altrettanto evidente lo dobbiamo registrare sotto il profilo musicale, con iche sembrano aver voluto spazzare via il passato, troncando definitivamente le radici che ancora li legavano ad un più classico Heavy Metal a favore di suoni che si sono fatti maggiormente più thrashy, corposi e moderni, come ben testimonia l'opener "".Forse non sarebbe stato male fare anche un cambio a livello di nome, così da sottolineare la volontà di intraprendere un percorso nuovo, invece di rimanere legati a tanto ingombranti trascorsi. Ad ogni modo, "" nel suo complesso non suona affatto male, "" con il suo dinamismo e variazioni offre i momenti migliori dell'album, mentre "", "" e la stessa titlletrack hanno nei refrain ariosi, che cozzano contro le ritmiche martellanti, il proprio asso nella manica. Niente male anche le energiche "", episodio in crescendo per quanto poi guardi fin troppo al songbook di gruppi come Masterplan o Brainstorm, e la speedy "", doveduetta con il cantante(Beyond Twilight, Darkology e da poco anche negli Adagio).Certo, qualche passo falso non manca all'appello, con "" che ogni tanto zoppica nel suo fluire lento e quasi doomeggiante, oppure in occasione di "" e della conclusiva "", brani che oltre a consolidare una sensazione di "già sentito" risultano un po' posticci e raffazzonati.I "nuovi"ottengono tutto sommato dei risultati superiori rispetto al precedente "The Aftermath", ma facendolo si allontanano ulteriormente dai "vecchi"Forse è proprio questo il loro intento.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and