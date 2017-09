Questo è senza dubbio l'album piu heavy mai composto dal Bacio newyorkese, anche se la nutrita discografia del combo presenta almeno altri 2 lavori piuttosto duri ( "Animalize" e "Revenge").La particolarità di "" sta nel fatto che i crediti sono dati a Ace Frehley ( che compare regolarmente sulla bellissima cover ) ma in realtà i riff sono stati scritti e suonati dal buon Vincent Cusano, in arte Vinnie Vincent, che darà poi un grande contributo in termini di freschezza ed energia anche col successivo album "Lick It Up".Dicevamo del songwriting, ecco, in "Creatures" è particolarmente ispirato. Accanto a pezzi rocciosi come la titletrack introdotta dal drumming terremotante del compianto Eric Carr, l'anthem ", la metallica "", la veloce "" o ancora la potente ", troviamo una delle power ballad più belle scritte da Stanley, quella "" che parte con un arpeggio suadente per poi espoldere nel chorus nel quale l'ugola dello stellato ci delizia con un cantato alto e potente, oppure gioiellini hard rock quali "" che sprizza sensualità da tutti i pori e la ritmata "" . Menzione a parte merita "" che da sola vale l'acquisto del disco col suo ritmo cadenzato e potente ed uno dei chorus piu' coinvolgenti mai scritti dalla band.Purtroppo ( o per fortuna a seconda dei gusti ) , Vinnie Vincent lasciò la band per incompatibilità con gli ego straripanti di Stanley e Simmons e questo ha condotto alla lunga la band su lidi molto piu' easy e commerciali ( "Asylum", "Crazy Night" e "Hot In The Shade").Last but not least, come dicono gli inglesi, con "Creatures" i Kiss hanno fatto l'ultimo tour mascherato ed anche per questo l'album merita di entrare nella Storia della band.Da avere.