Chi l'avrebbe detto ? Quattro loschi figuri con le facce completamente coperte da un pesante trucco a nasconderne l'identità, una manciata di canzoni (dieci) nelle quali il sesso, in tutte le sue diverse accezioni, veniva sbattuto in faccia all'ascoltatore, una struttura dei brani semplice e diretta ed una produzione ruvida e minimale; tra l'altro un debut album che è usci' in sordina, che non scalo' le classifiche e che cadde bene presto nel dimenticatoio.Eppure qualcosa stava scuotendo le fondamenta del Rock dal profondo, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, una Leggenda stava nascendo.Sono passati 43 anni dall'uscita e "Kiss" ( omonimo debut album del gruppo americano ) mantiene il suo fascino oscuro con canzoni che ancora compongono le setlist dei concerti. "Deuce" , "Cold Gin", "Firehouse" , "Black Diamond" sono il marchio del Bacio, impresso a fuoco sulla nostra pelle e "Strutter" e " Nothing To Lose" ci ricordano come la lezione dei maestri Led Zeppelin sia stata fatta propria dal quartetto mascherato.Riscoperto dalla critica e dai fans anni dopo l'uscita ufficiale, "Kiss" rimane un album imprescindibile con tutti i limiti tipici dei debut ma soprattutto con le sue enormi potenzialità."Volevate il meglio, avete il meglio. La band più calda del mondo è nata"!